Фракция Рыбакова не поддержит декриминализацию - из-за угрозы искушения

Фракция «Реформы ради будущего» не готова поддержать гуманизацию статьи, по которой осуждена бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель депутатской фракции «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ.

По его словам, лишение уголовной ответственности чиновников за превышение власти или служебных полномочий будет способствовать росту коррупции. Потому гуманизация 365 статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает соответствующее наказание, не принесет пользы обществу и станет шагом назад с точки зрения соблюдения европейских стандартов.

По убеждению И.РЫБАКОВА, если снять уголовную ответственность по этой статье, то у власть предержащих появится больше искушений залезть в государственный карман, ведь максимум, что им будет грозить – штраф.

«Те, кто предлагает гуманизировать эту статью, хотят ввести в Украине систему, когда за превышение чиновниками власти можно будет откупиться. К тому же, защитники идеи гуманизации этой статьи ставят перед собой единственную цель – выпустить из тюрьмы Юлию ТИМОШЕНКО. При всем уважении к ней как одному из лидеров оппозиции парламент, как единственный законодательный орган страны не должен принимать решение для одного человека. Верховная Рада должна работать исходя из интересов всех граждан», - заявил И.РЫБАКОВ.

По его словам, гуманизация экономических преступлений должна иметь целью уменьшение давления государства на предпринимателей. Чтобы они не боялись оказаться за решеткой в результате проверок или бухгалтерских ошибок. Но это не должно касаться чиновников, которые исполняют функции государства и живут за счет налогоплательщиков.

Поэтому фракция «Реформы ради будущего» не готова поддержать идею декриминализации статьи, по которой осуждена Ю.ТИМОШЕНКО», отметил И.РЫБАКОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины завтра, 15 ноября, на пленарном заседании первым вопросом рассмотрит законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят лидеров оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Согласительного совета. Ранее планировалось, что соответствующий законопроект будет рассматриваться в пятницу, 18 ноября.

На заседании Согласительного совета первый заместитель руководителя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что после проведенных консультаций лидеры всех фракций согласились рассмотреть этот вопрос уже завтра.