Наша Украина: полицейские меры НБУ убивают гривню

Из-за полицейских мер контроля, которые ввел Национальный банк Украины, люди перестали доверять гривне, и пытаются обходить стороной банковские учреждения, заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», комментируя постановление НБУ № 22, которое обязывает финансовые учреждения собирать информацию о собственности, банковских счетах и публичной деятельности клиентов, В.МАТЧУК сказал, что после этого в Украине практически невозможно воспользоваться финансовыми услугами, не рассказав о своем имуществе и источниках происхождения своих доходов.

«Такие требования просто отпугивают клиентов, которые небезосновательно боятся, что предоставленная информация будет передана посторонним лицам и использована против них», - заметил В.МАТЧУК.

По его мнению, такими методами регулирования НБУ напоминает слона в посудной лавке, который неловкими действиями разрушает хрупкую иллюзию финансовой стабильности в стране.

«Вместо того, чтобы создать благоприятные условия, при которых средства граждан будут работать на реальный сектор экономики, НБУ делает все для оттока средств из банковского сектора и повышения стоимости ресурсов для бизнеса», - считает он.

В первую очередь, убежден В.МАТЧУК, от этого страдает реальный сектор экономики, который вынужден брать кредиты по «космическим» ставкам или остаться без необходимых ресурсов. Это замкнутый круг для бизнеса, который не может обходиться без кредитных ресурсов, но и привлекать средства под 30-40% годовых – это самоубийство для предприятия, сказал он.

«Предыдущее нововведение НБУ относительно обмена валюты лишь с предъявлением паспорта уже привело к потере доверия населения к гривне и массовой скупке населением иностранной валюты. В сентябре украинцы купили на 2,093 млрд. долларов больше, чем продали (это рекордный объем с ноября 2008 года). Объемы депозитов в национальной валюте уменьшились на 821 млн. грн., - констатировал «нашеукраинец». - Кроме того, НБУ сообщил, что разрабатывает закон, которым регулятор будет уполномочен вводить мораторий на досрочное снятие срочных депозитов. Такие намерения приведут к паническим настроениям вкладчиков, которые хорошо помнят, как во время кризиса они были лишены доступа к собственным средствам и потеряли значительную часть своих сбережений из-за девальвации гривни».

Вместе с тем, подчеркнул В.МАТЧУК, гипертрофированная активность Нацбанка на протяжении последнего времени привела к возрождению «черного валютного рынка» и падению ликвидности украинских банков.

«Нет никакого сомнения, что для финансового сектора и украинской экономики было бы намного лучше, если бы НБУ вообще ничего не делал, чем принимал такие деструктивные решения», - считает народный депутат.