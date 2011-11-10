Народная премия за заслуги и достижения в спорте «Золотой Мангуст»

В пятницу, 11 ноября, в 14:30 в УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная Третьей Всеукраинской Народной премии за заслуги и достижения в области спорта «Золотой Мангуст».

С целью признания лучших спортсменов Украины, возрождения спортивного духа и поднятия престижа спорта, журнал «Школа выживания Мангуст» и Винницкий ювелирный дом «Кимберли» учредили в 2009 году Всеукраинскую Народную Премию за заслуги и достижения в спорте «Золотой Мангуст». Статуэтка «Золотой Мангуст» изготовлена из серебра 925 пробы, покрыта золотом 900-й пробы, установлена на основании из камня «зеленый змеевик».

О лауреатах 2009 и 2010 года, а также номинантах 2011 года, церемонии награждения и торжествах, о новых видах единоборств, о секретах их популярности и дальнейших перспективах, о необходимости популяризации смешанных единоборств, расскажут участники пресс-конференции:

Лерник МУСАЕЛЯН - учредитель Народной премии, главный редактор Всеукраинского журнала «Школа выживания «Мангуст»;

Игорь ИЛЬЧИШЕН - учредитель Народной премии, директор Винницкого ювелирного дома «Кимберли»;

Эльбрус ТЕДЕЕВ - народный депутат Украины, президент Ассоциации спортивной борьбы Украины;

Эльхан ВЕЛИЕВ - президент Европейской федерации боевого самбо, президент федерации боевого самбо Украины;

Александр МАНДРИК - первый вице-президент федерации панкратиона Украины, президент Европейской федерации панкратиона.

При поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Одесского городского головы, а также Федерации Панкратиона Украины, Федерации боевого самбо Украины, Федерации вольной борьбы Украины и многих известных бизнесменов и политиков лауреатами Народной Премии «Золотой Мангуст» стали выдающиеся спортсмены и тренеры современности, ветераны спорта, люди, чьими усилиями сегодня Украина достойно представлена в международном спортивном сообществе.

19 ноября 2011 года в Одессе в Концерт-Холле «Сады Победы» в 19.00 состоится Третья церемония награждения Всеукраинской Народной Премией за заслуги и достижения в области спорта «Золотой Мангуст».

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