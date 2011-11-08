В городах Украины отметили 94-ю годовщину Октября

В Виннице свыше 200 сторонников Коммунистической партии Украины провели митинг в честь 94-й годовщины Октябрьской революции.



Как передает корреспондент УНИАН, митингующие с красными флагами прошли по центральной улице города от площади Театральной до центрального парка культуры и отдыха имени Горького.



Во время митинга сторонники КПУ держали плакаты с лозунгами «Геть капіталістів та націоналістів-гнобителів», «Ні підвищенню цін на комунальні послуги», «Заводи і фабрики - робітникам», «Слава великому Жовтню».



Выступая перед митингующими, руководитель областного комитета Компартии Лидия ЗАКУСИЛОВА подчеркивала, что действующая власть не смогла дать достойной жизни украинцам, а в стране процветают и обогащаются только олигархи.



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В Черкассах около 100 сторонников КПУ собрались на центральной площади города, чтобы отметили 94-ю годовщину революции 1917 года.



Как передает корреспондент УНИАН, они колонной прошли по бульвару Шевченко до Соборной площади, где под стенами Черкасской облгосадминистрации провели митинг.



Под красными флагами, портретами Ленина и транспарантами с коммунистическими лозунгами участники митинга спели «Интернационал» и «Ленин всегда живой!». Организаторы акции призвали на предстоящих выборах проголосовать за КПУ.



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Около трехсот коммунистов вопреки запрету Окружного административного суда Одесской области провели сегодня шествие по улице Ришельевской с красными знаменами, портретами Ленина, Сталина и недавно убитого ливийского лидера Муамара Каддафи.



Как передает корреспондент УНИАН, на Куликовом поле, где раньше был памятник Ленину, сторонники КПУ приняли участие в митинге по случаю головщины революции 1917 года, на котором выступил лидер одесских коммунистов Евгений ЦАРЬКОВ и другие представители партии.



Ораторы, в частности, высказывали критику в адрес властей за низкий уровень пенсий и пособий, а также обиду за то, что горсовет отказался вернуть на прежнее место памятник вождю пролетариата.



После митинга для участников парада прошел концерт одесских комсомольцев.



Как сообщалось, исполком Одесского горсовета обратился в суд с просьбой запретить массовые акции в Одессе 7 ноября, опасаясь столкновений с активистами ВО «Свобода», которые также обратились с заявкой о намерении провести свои акции в годовщину переворота в России.



Суд удовлетворил иск, но правоохранители не мешали проведению коммунистами публичных акций.



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В Житомире около 300 сторонников КПУ приняли участие в митинге по случаю очередной годовщины революции 1917 года.



Как передает корреспондент УНИАН, по результатам митинга была принята резолюция, в которой содержится требование к власти отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, закрепить в Конституции Украины запрет на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.



Сегодня же активисты Житомирской областной организации КПУ возложили цветы к памятнику Ленину и вместе с руководителями местной власти приняли участие в открытии установленной за средства областного бюджета мемориальной доски бывшему секретарю исполкома облсовета Василию Ямчинскому.



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В Днепропетровске около тысячи сторонников КПУ и «Союза советских офицеров», которые провели в центре города шествие и митинг в честь 94-й годовщины революции, требовали от власти Украины прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом.



Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали флаги СССР, а также лозунги: «Нет засилью буржуазии!», «Не дадим перевести кризис на плечи трудящихся».



Митингующие требовали прекратить пенсионную и медицинскую реформы, не допустить продажи земли сельскохозяйственного назначения, а также предоставить дню 7 ноября статус государственного праздника.



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В Чернигове более 200 сторонников КПУ по случаю 94-й годовщины революции приняли участие в демонстрации и митинге.



Как передает корреспондент УНИАН, они прошли по центру города, возложили цветы к памятнику Ленину, откуда двинулись к Красной площади.



Также возложение цветов к могилам погибших воинов состоялось в сквере имени Попудренко.



Участники митинга на Красной площади держали флаги КПУ и флаги областной Федерации профсоюзов Украины, хотя официально эта организация о своем участии в мероприятиях не заявляла.



Один из участников митинга констатировал, что, несмотря на многочисленные социальные ограничения, рост цен и тарифов, низкие зарплаты и пенсии, народ пока не готов бороться. В то же время, он отметил, что другой альтернативы у украинцев, кроме как строить общество социальной справедливости, нет. Поэтому призвал единомышленников на выборах голосовать только за членов КПУ, а не за представителей крупного бизнеса.



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В Херсоне сторонники КПУ отметили 94-ю годовщину революции.



Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонского обкома КПУ, участники акции, в основном пенсионеры, прошли от площади у областного музыкально-драматического театра им. Кулиша до площади Свободы, где установлен памятник Ленину. Там состоялся митинг и концерт.



В мероприятии принимали участие народные депутаты от КПУ Екатерина САМОЙЛИК и Андрей НАЙДЕНОВ.



Учасники митинга требовали от власти продлить мораторий на продажу земли сельхозназначения, отменить пенсионную реформу и объявить 7 и 8 ноября официальным государственным праздником.



По данным милиции, в митинге приняли участие до 500 человек.



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В Харькове сторонники левых сил отметили 94-ю годовщину революции торжественным шествием по улице Сумской.



Как передает корреспондент УНИАН, сторонники КПУ, ПСПУ, общественных организаций «Всеукраинский союз рабочих», «Трудовая Харьковщина» собрались возле памятника Ленину на площади Свободы, возложили цветы и колонной двинулись по улице Сумской к площади Конституции. При этом работники ГАИ перекрыли улицу по маршруту движения шествия.



Участники акции держали флаги Советского Союза, Украинской ССР, своих политических сил, транспаранты: «Трудящимся – достойную жизнь», «Нет рабовладельческому КЗоТу», «Пенсионная реформа Тигипко – удавка на шее трудящихся», «Украинская футбольная шиза-2012 обойдется в 300 млрд. грн. За эти деньги можно было бы спасти 10-20 млн. жизней», «Не допустим закрытия предприятий», «Социальную защиту – нуждающимся», а также плакаты с изображением Ленина.



По данным милиции, в шествии приняли участие около 500 человек. По данным первого секретаря Харьковского облкома КПУ Аллы АЛЕКСАНДРОВСКОЙ - около тысячи.



Сторонники коммунистов провели митинг на площади Конституции.



На площади Свободы около 70 активистов ПСПУ и «Трудовой Харьковщины» пикетировали облгосадминистрацию с требованиями «не допустить продажу земли, не принимать Жилищный, Трудовой кодексы и пересмотреть пенсионную реформу».



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В Донецке более 500 сторонников КПУ провели шествие и митинг в честь 94-й годовщины революции.



Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались у памятника Тарасу Шевеченко в центре города, откуда проследовали по улице Артема к площади Ленина.



Манифестанты держали в руках флаги КПУ, СССР, а также красную атрибутику советского времени и лозунги «Идеи Великого Октября – в жизнь!».



Шествие сопровождал оркестр, исполнявший советские патриотические песни.



На площади Ленина участники акции провели митинг, в ходе которого критиковали правительство и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. По словам митингующих, Президент «окружил себя американскими советниками и пляшет под дудку Запада».



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Участники митинга левых сил в Луганске предупреждают о бессрочных акциях протеста и гражданского неповиновения в случае, если их требования не будут услышаны.



Как передает корреспондент УНИАН, под флагами КПУ и СПУ у памятника Ленину по инициативе коммунистов состоялся митинг-сход, в котором приняли участие около 1,5 тыс. человек. Они объявили сегодняшний день Днем свободы от капитализма.



Выступая на митинге, первый секретарь обкома КПУ, народный депутат Спиридон КИЛИНКАРОВ заявил, что сегодняшняя ситуация в Украине – «это не вина АЗАРОВА, а его заслуга», и презентовал от имени участников митинга подарок премьеру-министру – большую деревянную ложку, которую тут же упаковали в посылочный ящик с адресом Кабинета министров.



По мнению С.КИЛИНКАРОВА, «беда Украины - не в ЯНУКОВИЧЕ, не в АЗАРОВЕ, а в той модели, которую навязали в 90-х годах – капитализме».



«Стыд и позор тем простым людям, которые отдают свои голоса за буржуев», - заявил он и призвал на предстоящих парламентских выборах «выбить почву из-под них», чтобы «ни один тигипко не вошел в парламент».



В резолюции участники митинга потребовали от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не подписывать антиконституционные законы, ухудшающие жизнь людей, и отправить вице-премьера Сергея ТИГИПКО в отставку. От Кабмина они потребовали отозвать из Верховной Рады законопроект № 9127, выплатить пенсии в полном объеме, с учетом решений судов, предусмотреть в бюджете на 2012 год увеличение финансирования всех социальных программ. От Луганского облсовета участники потребовали провести внеочередную сессию, на которой рассмотреть вопрос сохранения социальных льгот и гарантий.



«Мы предупреждаем: если наши требования не будут услышаны, мы оставляем за собой право на бессрочные акции протеста и гражданского неповиновения», - говорится в резолюции.

