Королевская: Под стенами Лукьяновского СИЗО произошло чудо

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-«Батькивщина»), глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что на сегодня главная задача – освобождение лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлит ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала после митинга под Лукьяновским СИЗО.

«То, что нам сегодня удалось увидеть Юлию ТИМОШЕНКО, для нас очень важно. Надеюсь, мы смогли с помощью мегафонов сообщить ей о том, что мы, ее соратники, боремся за ее освобождение», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – «Наша главная задача сегодня – сделать все, чтобы Юля была на свободе».

Политик подчеркнула, что сторонники Ю.ТИМОШЕНКО впервые за последний месяц увидели и услышали своего лидера. «Мы убедились, что она жива, что она здорова. Это важно, так как вокруг Юли создана настоящая блокада. Я не раз обращалась к судье Родиону КИРЕЕВУ с просьбой дать согласие на свидание с Юлией ТИМОШЕНКО, направила обращение в Апелляционный суд с требованием организовать встречу. Мы будем подавать в суд на КИРЕЕВА за то, что он заблокировал возможность свидания с Юлией ТИМОШЕНКО. Если мы получим отрицательный ответ от Апелляционного суда, мы будем обращаться в суд высшей инстанции. У судебных органов нет никаких законных оснований не допускать на свидания в СИЗО соратников, которые хотят увидеть Юлию Тимошенко», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня исполнилось ровно 3 месяца с того дня, когда арестовали Юлию ТИМОШЕНКО. Во время митинга сторонников лидера партии «Батькивщина» под стенами Лукьяновского СИЗО произошло чудо – мы увидели, что в одном из окошек следственного изолятора нам машет маленькая рука. Когда все участники митинга подошли ближе к стенам здания, мы смогли расслышать несколько фраз. Юля сказала, что она с нами, что она не сломалась, и мы победим», - рассказала журналистам Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось, сегодня более 200 сторонников экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО провели митинг возле Лукьяновского следственного изолятора в Киеве с требованием освободить лидера партии "Батькивщина", экс-премьера.

Также в митинге принимали народные депутаты Иван КИРИЛЕНКО, Николай ТОМЕНКО, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Роман ЗАБЗАЛЮК.

Митингующие запустили в небо большие воздушные шары с прикрепленным к ним транспарантом, на котором написано «Юле - волю!». Сторонники ТИМОШЕНКО скандировали «Юля, мы с тобой».