Главы фракций перенесли внеочередную сессию ВР на следующую неделю

Руководители фракций признали целесообразным перенести заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва на следующую неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, Кабинету Министров Украины рекомендовано тщательным образом подготовить предложения, связанные с решением Конституционного Суда Украины по поводу снятия ограничений на льготы гражданам.

Предлагается также рассмотреть проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины, в котором, в частности, предусматривается отмена депутатской неприкосновенности и прекращения тем самым предвыборных политических спекуляций.

Также руководители фракций подготовили к рассмотрению пакет вопросов, в т.ч. относительно правового обеспечения объявленных Президентом выборов.

Как сообщал УНИАН, 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Сегодня состоялись консультации лидеров фракций коалиции по поводу завтрашней внеочередной сессии ВР, после которых заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что фракция Партии регионов завтра не будет принимать участие во внеочередной сессии, и она не состоится.

В свою очередь, представители КПУ выразили готовность принять участие во внеочередной сессии ВР.