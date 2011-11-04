Клюев убеждает, что газовые переговоры с РФ завершатся в ноябре

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ убежден, что переговоры с РФ об условиях поставок газа будут завершены в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

А.КЛЮЕВ напомнил, что правительство ведет переговоры с РФ относительно поставок газа в Украину.

«По нашему мнению, они завершатся в этом месяце, в ноябре», - сказал он.

По словам первого вице-премьера, после определения новой цены на газ в проекте госбюджета на 2012 год будут предусмотрены средства на покрытие разницы в тарифах на тепловую энергию.