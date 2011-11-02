Янукович - чиновникам: если люди жалуются, значит реформа не идет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что национальные проекты должны быть стимулами для частно-государственного партнерства – и ни в коем случае не подменяться только расходованием государственных средств. Об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания Правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

Он, в частности, обеспокоен ситуацией с реализацией проекта «Доступное жилье». «Требую от правительства немедленно ликвидировать проблемы координации между органами власти и обеспечить поддержку местных органов власти этому проекту», - сказал глава государства.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, особое внимание также необходимо уделить проекту «Новая жизнь», цель которого - открытие сети высокотехнологичных перинатальных центров в регионах Украины. «Этот нацпроект является показательным для оценки эффективности работы региональных комитетов экономических реформ. Ведь реформы проходят не в кабинетах, тем более, в киевских кабинетах, а в регионах», - отметил Президент.

«Если результаты реформаторской деятельности не ощущают люди значит – реформа не идет, или идет не в том направлении», - сказал глава государства.

Он напомнил, что на 2011 год было запланировано открытие первой очереди перинатальных центров в 8 регионах, но фактически к открытию готовы только три – в Кировограде, Харькове и Донецке. Еще два региона – Житомир и Днепропетровск - откроют центры в первой половине 2012 года.