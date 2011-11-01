В ВР зарегистрировали проект постановления об отчете Азарова

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о заслушивании отчета премьер-министра Николая АЗАРОВА по поводу подписания Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», согласно проектум, депутат предлагает заслушать в ноябре 2011 года на пленарном заседании Верховной Рады отчет премьер-министра по поводу подписания Договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств 18 октября и обязать Кабинет министров обнародовать текст настоящего договора и соответствующих приложений к нему.

Проект постановления зарегистрирован в аппарате ВР 31 октября под номером 9366.