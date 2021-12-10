45% опрошенных поддерживают расширение "нормандского", с привлечением США и Великобритании.

За прямые переговоры с Россией как безальтернативное решение для урегулирования конфликта на Донбассе выступают 56% украинцев, 41% – против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг"в период с 6 по 8 декабря.

"Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения "нормандского", с привлечением в него США и Великобритании. 21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% за переговоры с представителями т. н. ДНР и ЛНР. Лишь 11% - за то, чтобы "нормандский" формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия) был площадкой для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе. За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против", - говорится в результатах опроса.

46% опрошенных поддерживают привлечение Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против.

Читайте такжеВенедиктова провела в США встречу с представителями Госдепа: о чем договорилисьТакже результаты опроса демонстрируют, что две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, четверть вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, отметили лишь 11% опрошенных.

Несмотря на это, большинство (54%) считает, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. 21% считают, что вообще нужно выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Лишь 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.

Кроме того, опрос показал, что за два года возросло количество сторонников идеи введения виз с Российской Федерацией: сегодня поддерживают эту идею 52%, против – 44%.

Крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной.

Беларусь украинцы в основном считают враждебной страной в отношении Украины, при этом за последний год количество таких респондентов выросло более чем вдвое (с 22% до 48%). Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% - союзной.

Читайте такжеГНСУ приказала двух должностных лиц после расследования выезда Саакашвили в ГрузиюЗа последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.

Опрос проведен 6-8 декабря 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Война на востоке Украины - что известно

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Читайте такжеБелый дом: США не давят на Украину по предоставлению автономии Донбасса на условиях РоссииСам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что есть лишь "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

Для прекращения российской агрессии в отношении Украины создали "нормандский формат" переговоров с участием Украины, РФ, Германии и Франции.

10 декабря заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявили, что Россия из-за отказа брать на себя ответственность за начатую против Украины войну на Донбассе фактически завела в тупик переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском" формате.

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Автор: Леся Лещенко