По словам представителя Офиса президента, партнеры Украины поддерживают такую позицию.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Комментируя разговор Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, Сибига отметил: "Мы координируем и обсуждаем тему безопасности не только с нашими союзниками, ключевыми партнерами. И сегодня это также звучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию. И мы надеемся, что, в том числе, при поддержке наших партнеров, дойдет до этого разговора".

Он подчеркнул, что не украинская сторона является той, которую сейчас можно обвинить в эскалации ситуации.

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"Мы за мирное урегулирование конфликта, за дипломатические инструменты. Нужно сейчас дать возможность дипломатам сделать свою работу. Совместно с экспертами", - сказал представитель ОП.

Среди прочего, Сибига отметил, что украинская сторона представила свое стратегическое видение дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей.

Отвечая на вопрос, какой была реакция Байдена на готовность Зеленского к встрече с Путиным, заместитель руководителя ОП рассказал: "Как и американская сторона, я имею основания это говорить, так и другие ключевые западные партнеры поддерживают позицию Украины относительно проведения таких переговоров".

Кроме того, на вопрос о том, что США ввели санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, Сибига выразил мнение, что это "свидетельство того, что некоторые преступления и ответственность за них не имеют границ".

"И рано или поздно за них наступает ответственность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Автор: Таня Поляковская