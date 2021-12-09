Лидеры двух государств планируют детально обсуждать эскалацию со стороны России у границ Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудят урегулирование конфликта на востоке Украины.

Об этом Макрон сообщил 9 декабря на пресс-конференции в Елисейском дворце.

Читайте такжеПрезидент Евросовета: Россия дорого заплатит, если ее войска снова будут угрожать УкраинеФранцузский лидер отметил, что на следующей неделе его ждет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт в Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств", - добавил Макрон.

Отметим, что Макрон в ближайшее время собирается посетить Украину. Французская сторона обдумывает дату визита.

Ранее главы пяти стран обратились к Путину с официальным призывом вернуться к переговорам с Украиной в "нормандском формате".

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Марта Гичко