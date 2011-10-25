В Киеве состоялся пикет в защиту Ходорковского

Сегодня, 25 октября, в Киеве в рамках международной акции солидарности состоялось одиночное пикетирование консульского отдела посольства Российской Федерации по случаю окончания первого срока заключения Михаила ХОДОРКОВСКОГО и в знак протеста против политических репрессий в России.

Как передает корреспондент УНИАН, участница пикета - правозащитница из России Валентина ШАРИПОВА заявила, что протестует против того, что в российских тюрьмах сегодня держат политзаключенных.

По ее словам, у М.ХОДОРКОВСКОГО сегодня закончился первый 8-летний срок, но неизвестно, сколько еще ему сидеть. «То же мы сегодня наблюдаем и в Украине – за решетку посадили лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО, против нее открывают новые и новые дела. Это очень угрожающие процессы! Пока в Киеве значительно больше свободы, нежели в России, но все может измениться», – сказала российская правозащитница.

В.ШАРИПОВА вышла к консульскому отделу российского посольства, что на Печерске, и держала в руках плакат с надписью: “Тандем! Освободи наконец ХОДОРКОВСКОГО, ЛЕБЕДЕВА и всех политзаключенных России”.

Акция состоялась без инцидентов, хотя милиция и сотрудники консульского отдела несколько раз предлагали В.ШАРИПОВОЙ прекратить пикетирование и спрашивали, есть ли у нее письменное разрешение.

Напомним, что 25 октября протесты против заключения М.ХОДОРКОВСКОГО и других политических преследований в России проходят во многих городах мира.

В.ШАРИПОВА - сопредседатель тверского “Мемориала”, автор книги “Заговор мартышек”, в главном герое которой угадывается М.ХОДОРКОВСКИЙ. Она приехала в Украину специально для участия в этой акции.