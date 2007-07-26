НУ-НС требует от Януковича сказать прямо, будет ли он выполнять решение КС

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» требует от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА ответа, намерен ли он выполнять решение Конституционного Суда о возобновлении льгот и компенсаций отдельным категориям граждан.

Об этом говорится в заявлении блока «Наша Украина – Народная самооборона», переданном УНИАН пресс-службой объединенных демократических сил.

В документе напоминается, что 11 июля 2007 года Конституционный Суд Украины отменил положение закона о государственном бюджете Украины на 2007 год, которыми на текущий год останавливались положения других законов Украины о введении льгот, компенсаций и социальных гарантий для населения.

В то же время, 18 июля 2007 года, «в отсутствие в Украине премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА, Кабинет Министров в своем заявлении отказался выполнять решение суда и принимать меры для возвращения гражданам незаконно отнятых у них льгот», - отмечается в заявлении.

«Наша Украина – Народная самооборона» заявляет, что отсутствие Верховной Рады не дает правительства никаких правовых оснований саботировать выполнение решения Конституционного Суда. Члены блока отмечают, что «не воспринимают аргументацию правительства об отсутствии источников финансирования социальных льгот и гарантий».

«Наша Украина – Народная самооборона» обращается к В.Януковичу с требованием прокомментировать заявление правительства от 18 июля и дать ответ украинскому народу, отказывается ли он лично выполнять решение Конституционного Суда.

Блок также призывает Кабинет Министров немедленно, во исполнение решения суда, начать подготовку изменений в государственный бюджет на 2007 год по восстановлению всех социальных льгот и гарантий гражданам, которые будут приняты сразу же после начала работы новой Верховной Рады Украины VI созыва.

Как сообщал УНИАН, 11 июля КС отменил положение закона о государственном бюджете, касающееся прекращения на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касается 21 категории граждан Украины - от чернобыльцев до пенсионеров.

17 июля Кабинет министров на своем заседании принял официальное заявление относительно этого решения КС. Согласно документу, Кабинет министров считает решение Конституционного Суда о восстановлении льгот и компенсаций для определенных категорий граждан «кулуарным решением с признаками политического и предвыборного заказа против действующего правительства». Кроме того, правительство считает невозможным найти 70 млрд. грн. для выполнения всех законодательных норм, восстановленных КС.