Чорновил допускает освобождение Тимошенко после инаугурации Путина

Депутат Верховной Рады, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам иностранных дел Тарас Чорновил (депутатская группа Реформы во имя будущего) допускает освобождение бывшего премьер-министра, лидера партии Всеукраинское объединение "Батьківщина Юлии Тимошенко после возможного избрания Президентом России нынешнего премьер-министра России Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью журналу Контракты.

По мнению депутата, дело в отношении Тимошенко закрывает для Президента Виктора Януковича и связи с западом, и связи с Россией, а также позволяет экс-премьеру стать серьезной конкуренткой ему.

"Ни с того ни с сего Виктор Федорович закрывает для себя путь на запад, ссорится с Россией. И главное - создает себе серьезное противопоставление в лице человека, у которого снова будет политическое будущее и которого, думаю, выпустят из тюрьмы после инаугурации Владимира Путина (тот дожмет, он сможет это сделать)", - сказал Чорновил. Депутат считает. что действующий Президент России Дмитрий Медведев и Янукович являются партнерами, в то время как Путин Януковича партнером не видит.

"В таких обстоятельствах Дмитрий Медведев действительно является партнером Януковича - они выстроили эти отношения. А Путин выстраивать их не собирается, он не видит Януковича своим партнером. Поэтому после инаугурации двоевластие закончится", - считает Чорновил.

Таким образом, по его мнению, Тимошенко может получить шанс стать Президентом Украины. "Тимошенко сможет получить шанс быть избранной Президентом Украины. Янукович разве не понимает, что в своем желании отомстить у него скоро не будет страны, в которой можно будет попросить политического убежища", - сказал парламентарий.

Чорновил отметил, что в составе фракции Блок Юлии Тимошенко-Батьківщина есть много представителей, готовых поддерживать политику России, если ее возглавит Путин.

Корреспондент