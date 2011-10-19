Водителю Луценко стаж засчитали правильно, но кто это сделал - непонятно

Свидетель по делу экс-министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО Виталий ИЩЕНКО заявляет, что никто из собравшихся на заседание кадровой комиссии не выступал против зачисления водителю экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКУ гражданского стажа работы в милицейский. Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ИЩЕНКО сообщил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева в ходе рассмотрения дела Ю.ЛУЦЕНКО.

Он проинформировал, что когда Ю.ЛУЦЕНКО был министром внутренних дел, он работал сотрудником Департамента уголовной милиции МВД и, в частности, был секретарем кадровой комиссии, которая, среди прочего, рассматривала вопрос рабочего стажа Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Отвечая на вопросы прокуроров, В.ИЩЕНКО рассказал, что на заседании комиссии было зачитано письмо с просьбой зачислить Л.ПРИСТУПЛЮКУ в милицейский стаж также стаж на гражданской работе. «Никто из собравшихся на заседании комиссии не был против принятия этого решения», - сказал В.ИЩЕНКО. По его словам, в соответствии со своими должностными обязанностями он после этого подготовил соответствующее заключение, а в дальнейшем по указанию своего руководства проект приказа по этому вопросу, который затем передал на регистрацию.

Также во время допроса В.ИЩЕНКО подчеркнул, что тогдашнего первого заместителя министра внутренних дел Михаила КЛЮЕВА, как и других заместителей министра, на заседании комиссии не было. Кроме того, по его словам, на заседании не присутствовали и непосредственные руководители Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, помимо прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Раньше свидетели в деле по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.