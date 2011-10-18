Бессмертный: Дуэль с Тимошенко Янукович проиграл

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проиграл дуэль с Юлией ТИМОШЕНКО, считает экс-посол Украины в Беларуси, бывший глава политсовета «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

В интервью «ЛигаБизнесИнформ» он отметил, что «до приговора Ю.ТИМОШЕНКО некоторые допускали возможность второго президентского срока для В.ЯНУКОВИЧА. Сегодня же для него стоит другая задача - не допустить досрочных президентских выборов».

Приговор Ю.ТИМОШЕНКО политик не считает победой В.ЯНУКОВИЧА, скорее наоборот. По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, поведение власти по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО приведет страну к тому, что не будет иметь значения, где именно она находится - на свободе или за решеткой.

«Ситуация такова, что она не только лидер оппозиции, она - лидер страны. Посмотрите, кто отреагировал на решение Печерского суда. Первые лица ведущих государств. Власть скоро доведет ситуацию до того, что Ю.ТИМОШЕНКО, сидя в тюрьме, будет подписывать декреты, которые будут исполняться. Не нужно сходить с ума: дуэль с Ю.ТИМОШЕНКО В.ЯНУКОВИЧ проиграл! Вот что нужно зафиксировать», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также убежден, что Печерский районный суд Киева не мог принять самостоятельное решение.

«Плохо, когда исполнитель поставленной задачи - дурак, а еще хуже - дурак с инициативой. То, что произошло в Печерском суде - медвежья услуга заказчику от дурака-исполнителя. Своим решением суд поставил В.ЯНУКОВИЧА в затруднительное положение. Правы те, кто говорит, что это решение закрывает политическую перспективу власти», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.