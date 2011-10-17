Литвин считает, что для спасения Тимошенко не хватит голосов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в парламенте не будет необходимого количества голосов депутатов для принятия решения о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО и бывшего главу МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.

«Проблема не в законе, проблема в том, насколько будет найден компромисс для учета позиций, вызванных политическим моментом и решением суда», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по словам председателя ВР, на данный момент в парламенте не будет «больше 226 голосов (депутатов) для того, чтобы внести хотя бы одну из предложенных (оппозицией) формулировок» в закон о гуманизации ответственности за экономические преступления.

В то же время В.ЛИТВИН призвал фракции проводить консультации и не пытаться «передавить друг друга».

«Когда будет необходимое количество голосов и будет согласована формула, именно тогда, очевидно, надо принимать это решение. В противном случае решение будет принято в редакции, предложенной Президентом Украины, которая не будет устраивать часть политикума», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Фракции оппозиции предлагают внести поправки в данный законопроект, которые касаются декриминализации экономических преступлений. Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в нанесении государству ущерба в крупных размерах.

Сегодня первый заместитель председателя фракции «БЮТ- Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция «БЮТ- Батьківщина» будет инициировать роспуск Верховной Рады, если завтра депутаты не примут закон о декриминализации экономических преступлений.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что парламентское большинство не достигло договоренности с оппозицией по поводу законопроекта о гуманизации ответственности за экономические преступления.