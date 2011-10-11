Миллер и Бойко поговорили о газе и остались довольны

Сегодня в центральном офисе «Газпрома» состоялась очередная рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Как сообщило УНИАН Управление информации ОАО «Газпром», стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

А. МИЛЛЕР и Ю. БОЙКО выразили удовлетворение ходом текущего диалога. Принято решение провести очередную встречу в ближайшее время.

Особо было подчеркнуто, что до достижения новых договоренностей стороны продолжают строго придерживаться действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьером Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября пресс-служба Кремля сообщила о достижении существенного прогресса на переговорах России и Украины о ставке на транзит газа.

25 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

26 сентября Н. АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.