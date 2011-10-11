Финский эксперт: продолжать переговоры Украины и ЕС бессмысленно

Директор программ по Восточному партнерству и России Финского института международных отношений Аркадий МОШЕС считает, что после вынесения приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО продолжать переговоры по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС бессмысленно.

Такое мнение он высказал сегодня в комментарии УНИАН.

«В техническом смысле это делает дальнейшие переговоры по соглашению об ассоциации бессмысленными. Соглашение о зоне свободной торговли могло бы быть подписано, но ЕС уже однозначно высказался, что его интересует пакет, а пакет предполагает внедрение в Украине определенных норм, принципов и правовых основ. ЕС не сможет при всем желании рассматривать то, что случилось сегодня, как соответствующее потенциальному соглашению об ассоциации. Отсюда возникает пауза: подписывать его бессмысленно, а подавать его на ратификацию бессмысленно вдвойне», - сказал эксперт.

«Я думаю, что режим ЯНУКОВИЧА очень серьезно осложнил свое собственное функционирование на международной арене», - добавил А.МОШЕС.

Вместе с тем, эксперт выразил мнение, что сегодняшнее решение по делу Ю.ТИМОШЕНКО не будет окончательным.

«Столкнувшись с западной реакцией, Киев начнет искать пути выхода из этой ситуации, потому что она ему однозначно невыгодна, она очень серьезно сокращает его поле для маневра и фактически оставляет его один на один с Москвой», - сказал он.

А.МОШЕС убежден в том, что рано или поздно Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ придется пересматривать принятое сегодня решение.