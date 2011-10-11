У Берлускони убеждены, что переговоры ЕС-Украина продолжатся

Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини убежден, что переговоры между Евросоюзом и Украиной продлятся независимо от приговора суда по делу в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Слова главы внешнеполитического ведомства Италии, сказанные им после встречи министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, цитирует Укринформ агентство AFP.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева объявил приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко - 7 лет лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности в течение 3 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.Тимошенко в пользу "Нафтогаза Украины" 1 млрд 516 млн 365 тыс. 234 грн 94 коп.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционном суде города Киева.