Милиция под Печерским судом ждет анонсированных СБУ терактов

Присутствие большого количества милиции возле Печерского райсуда Киева, где сегодня объявляется приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в столичном главке милиции объясняют вчерашней информацией СБУ о возможных терактах, а также заявками сторонников и противников экс-премьера об участии в митингах большого количества людей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

По данным ОСО, у входа в Печерский суд в палаточном городке присутствует около 100 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. На противоположной стороне Крещатика находятся еще около 100 ее сторонников.

В то же время, в столичном главке заметили, что участие в двух митингах по обеим сторонам Крещатика проводят около 200 противников Ю.ТИМОШЕНКО – представителей «Общевойскового союза», возглавляемого бывшим народным депутатом от Партии регионов Олегом КАЛАШНИКОВЫМ.

Также в милиции заметили, что охрану общественного порядка возле суда обеспечивает около тысячи стражей порядка, включая резервы.