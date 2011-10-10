Гриценко: Кремль полагает, что сможет остановить евроинтеграцию Украины

Кремль рассчитывает, что сможет остановить евроинтеграцию Украины, считает председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

В интервью УНИАН он сказал: «Не думаю, что Россия отказалась от своих намерений затянуть Украину в Таможенный союз, потому что она, как сказал ПУТИН, взяла курс на создание «Евразийского союза» при участии бывших республик СССР».

По словам А.ГРИЦЕНКО, руководству Российской Федерации понятно: на сегодняшний день в Украине совпали интересы народа и вождей, и когда речь идет о приоритете внешней политики, одним голосом говорит и власть, и оппозиция.

«Об этом говорят и члены нынешнего правительства, которые еще год назад были активными сторонниками Таможенного союза», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, Россия смирилась с тем, что соглашение о зоне свободной торговли и ассоциации с Евросоюзом будет подписано, и этот процесс она не остановит.

«Однако Кремль рассчитывает, что он еще сможет остановить европейскую интеграцию Украины на этапе ратификации соглашения, используя свое влияние на отдельные страны ЕС, например, Германию, Францию, Италию… И здесь бы я хотел задать прямой вопрос европейцам: представьте себе, что Украина не пойдет на подписание соглашения об ассоциации, а вместо этого вступит в ЕврАзЭС, в Таможенный союз, и тем более - в Ташкентский договор о коллективной безопасности стран СНГ. Выигрывает ли от такого Европа? Для всякого разумного человека ответ очевиден: нет», - отметил глава «Гражданской позиции».