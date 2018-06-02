Анатолий Гриценко: Януковичу с Путиным будет намного труднее

Экс-министр обороны, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко ответил на вопросы УНИАН.

Анатолий Степанович, Виктор Янукович провел недавно переговоры с российским руководством, но не посчитал нужным сообщить людям, о чем же там договорились. Общественность вынуждена довольствоваться противоречивой информацией из каких-то неуверенных источников о консорциуме, который снова якобы собираются создавать при участии России. Это нормально, на ваш взгляд?

Это уже не первый раз, Янукович не сказал ни слова по существу, то же было и после встречи с Медведевым в Сочи. Мы еще раз убедились, что ключевые вопросы в двусторонних отношениях между Украиной и Россией решаются абсолютно в закрытом, кулуарном режиме. И недопустимо, чтобы общество не знало, о чем говорили главы двух государств.

Я убежден, что в связи со сложностью отношений Украины и России, в связи с их важностью для обоих народов и обеих экономик, эти отношения должны строиться в абсолютно прозрачном режиме. А в тех вопросах, которые касаются Европы, так и с ее участием. И газовый консорциум – именно тот случай, чтобы потом не было никаких неожиданностей, никаких завышенных ожиданий.

К величайшему сожалению, такая тенденция началась не с приходом Януковича к власти. Украинско-российские отношения строились на протяжении многих лет не на межгосударственной основе, а на межклановой основе.

И от этого несли убытки обе стороны – если мы говорим не о верхушке, а о народах. Только после того, как эти отношения будут прозрачными, можно говорить о какой-то стабильности, прогнозируемости и способности придерживаться слова.

Не выглядит ли вам странным внезапный отказ России от затягивания Украины в Таможенный союз?

Не думаю, что Россия отказалась от своих намерений, потому что она, как сказал Путин, взяла курс на создание «Евразийского союза» при участии бывших республик СССР. Другое дело, что руководство Российской Федерации поняло: на сегодня в Украине совпали интересы народа и вождей. Одним голосом сейчас говорит и власть, и оппозиция, - когда речь идет о приоритете внешней политики.

Отмечаю, об этом говорят и члены нынешнего правительства, которые еще год назад были активными сторонниками Таможенного союза.

Очевидно, Россия смирилась с тем, что соглашение о ЗСТ и Ассоциации будет подписано, и этот процесс Россия не остановит.

Однако Кремль рассчитывает, что он еще сможет остановить европейскую интеграцию Украины на этапе ратификации соглашения, используя свое влияние на отдельные страны ЕС, например, Германию, Францию, Италию.

И здесь бы я хотел задать прямой вопрос европейцам: представьте себе, что Украина не пойдет на подписание соглашения об Ассоциации, а вместо этого вступит в ЕврАзЭС, Таможенный союз, и тем более в Ташкентский договор о коллективной безопасности стран СНГ. Выиграет ли от этого Европа? Для любого умного человека ответ очевиден: нет! То есть такой вопрос не должен был бы стоять даже в теоретической плоскости.

Изменится ли что-то, по вашему мнению, когда президентом России снова станет Путин?

В том, что президентом России снова станет Путин, нет никаких сомнений. В вопросах внешней политики ничего не изменится, потому что позиция Путина и Медведева относительно Украины – абсолютно одинаковая. Янукович это уже почувствовал. И для того, чтобы он в этом даже не сомневался, последняя встреча в Москве проходила в формате трех.

Изменений в сущности не будет никаких. В плане личностных контактов, думаю, Януковичу будет намного тяжелее. Здесь я бы не согласился с мнением министра иностранных дел Грищенко, который говорил, что Януковичу с Путиным будет легче решать вопросы. У Путина более жесткая позиция, больше прагматизма.

Говорят, что у Путина личная неприязнь к украинскому президенту...

Думаю, что да, но лучше спросите у него.

Статью, по которой судят Тимошенко, не декриминализировали в первом чтении, но, говорят, что это может произойти во втором чтении. Считаете, это нормальный выход из ситуации относительно Тимошенко?

Я не считаю этот вариант безукоризненным. Декриминализировать 365-ю статью было придумано как выход из ситуации относительно Тимошенко. Но он может иметь крайне негативные последствия для страны и при сегодняшнем правительстве, и при всех последующих. В действительности проблема с Тимошенко создана самим Януковичем. Он, очевидно, знал, что делает, и сейчас должен найти справедливое решение этого вопроса.

Каким образом? Это уже его дело. У него более чем достаточно влияний и полномочий: и записанных в законах, и незаписанных в законах. Так вот пусть достойно решит вопрос, который возмутил как украинское общество, так и наших заграничных партнеров.

Если нет оснований осуждать Тимошенко, Луценко в криминальном порядке, если прокуратура не дала никаких свидетельств того, что от подписания контракта Нафтогаза и Газпрома на счета Тимошенко или ее семьи были перечислены какие-то средства, то здесь нет никакой личной выгоды. Поэтому нечего устраивать унизительное действо, которое происходит в Печерском суде.

А относительно Криминального кодекса, то, конечно, его нужно совершенствовать, но делать это системно и не привязывать к конкретным судебным разбирательствам.

На месте Януковича, я бы давно освободил Тимошенко, Луценко, Иващенко из СИЗО. Они не создают опасности для общества и не должны проходить через все эти унижения. Ни она, ни Луценко не из той категории людей, которые бы куда-то сбегали.

Вы думаете, это такой способ отомстить этим людям, особенно Тимошенко?

Меня никто никогда не убедит, что таким образом Янукович развернул решительную борьбу со злоупотреблениями, с превышением служебных полномочий и коррупцией.

Сама Партия регионов говорит о том, что команда Черновецкого разворовала миллиарды. Тогда у меня вопрос, почему свободно путешествует по миру киевский мэр, почему не дает показания в прокуратуре, почему он не задержан?.. То есть, получается, здесь справедливость заканчивается?!

На днях читаю сообщение: сын судьи, который убил двух людей, оправдан. Читаю другое сообщение: сын прокурора, который убил трех людей, не задержан. И это еще одно подтверждение, что никакая масштабная борьба за соблюдение закона не ведется.

Считаете, Запад достаточного четко говорит с Януковичем, чтобы он точно понял, чего от него хотят?

Януковича, как человека, оценивают по-разному. Я работал в его правительстве, поэтому не могу сказать, что он человек не умный. Если он захочет, то он умеет слушать и слышать! Так конкретно и довольно громко Запад не говорил с ни одним из его предшественников. И этот голос он должен услышать.

В последнее время активно начали говорить об объединении оппозиции. А кто же ее лидер?

Я бы разделил эти два процесса: объединение оппозиционных сил на основе одной платформы для общих действий и вопрос лидерства.

Объединение оппозиции вокруг общих действий уже происходит.

Своими грубым давлением на общество бульдозер-Янукович больше всего способствует этому объединению, намного больше, чем любой другой фактор. И я ему за то благодарен.

Относительно фамилии. Этот вопрос станет актуальным лишь в начале президентских выборов. Тогда от оппозиции, хочу отметить, от настоящей оппозиции, которая не «заигрывает» с Банковой, «не кормится» на Банковой, должен быть выдвинут один единый кандидат на президентские выборы, который бы гарантированно победил Януковича.

Люди, которые будут называть эту фамилию сегодня, задолго до выборов или недальновидны, или провокаторы, которые на самом деле хотели бы разрушить единство оппозиции.

Могу лишь сформулировать требования к этому человеку. Это должен быть человек профессиональный, моральный, ответственный, готовый работать на должности президента буквально с первого дня, за которым не тянулся бы негативный шлейф. Еще одно – на тот момент этот человек должен быть на свободе. Кто из нас будет на свободе, при такой грубой власти, мы сейчас сказать не можем.

Относительно единения, то этот процесс я оцениваю положительно. Например, мы регулярно встречаемся, координируем свои действия, совместно проводим акции, и вопрос лидерства сейчас не стоит. Даже нет дискуссии, например, кто за кем будет выступать: мы вытягиваем бумажки из шапки или по алфавитному порядку.

Вы говорили об оппозиционных силах, которые кормятся на Банковой. Можете ли уточнить, какие именно силы?

Я не буду называть вам лидеров или партий. Для себя я их обнаруживаю ключевыми тестами, которые жизни подбрасывает нам практически ежедневно. Человеку, который способен анализировать, достаточно посмотреть, как голосуют депутаты в парламенте по ключевым вопросам. Тогда сразу можно провести черту: власть, оппозиция и «между там и здесь».

Следующим таким тестом будет голосование за закон о рынке земли, а затем – за закон о бюджете.

Бытует мнение, что неважно, кем и зачем финансируется определенная политическая сила, важно, как она будет вести себя потом, после выборов. Возможно ли, по вашему мнению, в наших реалиях брать деньги, а затем мгновенно стать самостоятельными и вести собственную политику?

Предыдущий опыт показывает, что это или невозможно или очень тяжело. Посмотрите хотя бы на действия всех наших президентов. Сейчас уже благодаря четким заявлениям или расследованию журналистов известно, кто кого финансировал. Посмотрите, кто получил предприятия стратегического значения, кто получает частоты телеканалов.

То есть ни один из украинских президентов не был и не является свободным в своих действиях.

Они потом «благодарят» за поддержку олигархов на выборах, но делается это за счет 46 миллионов украинцев. Например, Янукович недавно подписал закон о списании долга перед бюджетом владельцам облгазов, облэнерго в размере 24 миллиарда гривен. Это огромные деньги. При том, что задолженность граждан перед облгазами и облэнерго не списал никто.

Как по мне, это и есть одна из форм расчета за участие в финансировании предвыборной кампании.

Власть очень много говорит о реформах, даже называет их «болезненными», потому что, мол, такими они должны быть, чтобы считаться эффективными. Вы как гражданин чувствуете на себе эти реформы, пусть «болезненные»?

В вашем вопросе уже есть частица ответа. Этот самый вопрос задуют себе десятки миллионов украинцев. То, что реформы во многих сферах нужны, нет никаких сомнений, но то, что сейчас делает правительство Януковича, – это не реформы. Есть только некоторые отдельные фрагменты, связанные из дерегуляцией бизнеса, но это секторные фрагменты, которые не могут кардинально положительно повлиять на ситуацию.

Например, за последний год несколько упростили процедуру регистрации бизнеса. Вроде бы хорошо, но бизнес справедливо ставит вопрос: а для чего его быстро регистрировать? Чтобы потом быстрее отобрать? Ведь, скажем правду, командой Януковича создана разветвленная, по всем регионам, по всем отраслям, система «смотрящих», которые вместе с правоохранительными органами контролируют весь бизнес в стране.

Господин Янукович внес свой законопроект в ВР о рынке земли…

Так, представитель президента в ВР Юрий Мирошниченко на днях на согласительном совете требовал от парламента скорейшего рассмотрения законопроекта о рынке земли. Это будет еще один, думаю, очень резонансный вопрос, который возмутит все общество, – говорю без всякого преувеличения. Потому что недоверие к власти страшное, все социологические фирмы фиксируют от 70%, а то и больше, граждан, которые не воспринимают идею, чтобы земля сельхозназначения стала товаром и продавалась. Люди прекрасно понимают, чем это закончится. Они осознают, что это не приведет к повышению уровня жизни на селе, а лишь к масштабным спекуляциям, когда несколько семей, которые имеют безумные деньги, заработанные понятным образом, скупят практически все угодья – а это свыше 40 миллионов гектаров.

Они не будут заботиться о селе и людях на селе. Их интересует одно – когда через несколько лет реальная стоимость земли вырастет в несколько раз, они заработают сотни миллиардов гривен.

Потенциальными покупателями также будут миллиардеры из России, Китая, арабских и отдельных западноевропейских стран.

Внедрение рынка земли будет отторгаться обществом намного сильнее, чем тот вороватый законопроект об отмене льгот. И легким испугом власти, как во время штурма ВР афганцами, здесь не обойтись, конфликтность в обществе может быть намного больше.

Беседовала Оксана Климончук