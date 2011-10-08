Лукашенко подсчитал, сколько беларусов ему доверяют

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что ему доверяют 70% жителей страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.ЛУКАШЕНКО сказал на пресс-конференции для представителей российских СМИ в пятницу, ссылаясь на результаты социологических исследований.

«Это несколько меньше по сравнению с данными социологического опроса, проведенного в августе (70% против 80%). 70% респондентов считают, что деятельность Президента отвечает их интересам, 60% опрошенных позитивно воспринимают жизненную ситуацию (ранее было более 80%). Почти 50% (по этой позиции наблюдается значительное падение) уверены в завтрашнем дне. У 58% граждан преобладает позитивное эмоциональное состояние. Это очень низкий уровень», - констатировал белорусский Президент.

При этом А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что ни по одной позиции нет показателя 20%, о котором заявляют независимые социологи.

Напомним, что согласно исследованию, проведенному белорусским Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), в сентябре за очередное переизбрание А.ЛУКАШЕНКО готовы были проголосовать только 20,5% белорусов.

При этом, по данным НИСЭПИ, в июне этот показатель составлял 29%, а в декабре прошлого года, сразу после того как А.ЛУКАШЕНКО переизбрали на четвертый срок, его рейтинг составлял 53%. На самих же выборах, по официальным данным, Президент набрал 79% голосов.

Также А.ЛУКАШЕНКО обнародовал результаты социологических исследований, которые проводил возглавляемый Олегом МАНАЕВЫМ НИСЭПИ. (Ранее О.МАНАЕВ был задержан и через 2-3 часа его выпустили – УНИАН).

Комментируя результаты исследования НИСЭПИ, согласно которым рейтинг А.ЛУКАШЕНКО снизился за полгода с 80% до 20%, сам Президент отметил, что его «нисколько не напрягают эти исследования».

А.ЛУКАШЕНКО усомнился в объективности результатов опроса, заявив, что белорусские власти проведут «честные и открытые социологические исследования».

«О.МАНАЕВ – это выкормыш Запада. Живет он в Вильнюсе. Я помню его рейтинги. Манаевские исследования накануне президентских выборов давали крах Президенту Беларуси. Четко была выстроена стратегия. МАНАЕВУ заплатили, он четко выстроил так называемые социологические исследования, где рейтинг ЛУКАШЕНКО снижается. У него было, что меньше половины населения меня поддерживает. Западу нужно было это. МАНАЕВУ заплатили, и он выстроил такую тенденцию. На самом деле, белорусского Президента поддержали 79,9% официально. Реально – больше 80%. Это было честно», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Справка УНИАН. Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) был основан в феврале 1992 года группой ученых, журналистов, политиков и бизнесменов. 15 апреля 2005 года институт был ликвидирован по решению Верховного Суда Беларуси. После этого НИСЭПИ был перерегистрирован в Литве и продолжил исследовательскую и аналитическую деятельность в Беларуси. На сегодняшний день НИСЭПИ не имеет регистрации в Беларуси и не имеет лицензии на проведение исследований.