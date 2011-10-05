Cоциальные работники получат премии за счет чиновников

Ко дню работника социальной сферы работники городских служб социальной защиты получат дополнительные премии. Об этом УНИАН сообщили в КГГА. По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Руслана Крамаренко, такое предложение вынесено на сессию Киевсовета. Всего на эти цели будет направлено 1,02 млн. грн.

«Работники социальной сферы города помогают наиболее незащищенным киевлянам. И при этом получают заработную плату, кратно меньше, чем средняя в столице. Выполняя поручение Александра Попова, Киевская городская администрация предлагает депутатам поддержать социальных работников за счет уменьшения расходов управленческого аппарата», — подчеркнул Руслан Крамаренко.

Он напомнил, что в сентябре были увеличены расходы общего фонда бюджета города Киева в части 18,4 миллионов гривен на стимулирование педагогических работников бюджетных заведений образования.