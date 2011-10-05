Депутаты предлагают урегулировать мат охраны законодательно

Фракция «БЮТ-Батькивщина» настаивает на законодательном урегулировании порядка передвижения кортежей высокопоставленных лиц на дорогах Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», заявил народный депутат Андрей ПАВЛОВСКИЙ, комментируя очередной инцидент с кортежем премьер-министра Николая АЗАРОВА

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что власть переходит границы. «Недопустимо, что граждане страдают ежедневно от часовых заторов, опаздывают на работу. Сегодня охранники ломают людям зеркала автомобилей, а завтра что, начнут стрелять?» - возмущен депутат.

При этом А.ПАВЛОВСКИЙ напомнил, что 24 мая этого года он лично был свидетелем того, как охранники из кортежа президента Виктора ЯНУКОВИЧА угрожали оружием людям, стоявшим с флагами партии «Батькивщина» вдоль улицы Борисоглебской, возле которой проезжает кортеж главы государства.

«Учитывая все эти обстоятельства, я и мой коллега Александр СОЧКА тогда внесли соответствующий законопроект, который должен был бы урегулировать порядок передвижения руководителей государства по городу, согласно которому, в частности, дорожное движение при проезде высокопоставленных лиц или иностранных делегаций может перекрываться не более, чем за три минуты до проезда, однако большинство этот законопроект даже не включило в повестку дня. Сейчас мы повторно будем настаивать на его включении», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ.