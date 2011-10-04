Охрана Азарова: «Водитель е***ой тойоты, вправо принимаем!» (видео)

Охрана премьера Николая Азарова разбивает зеркала машин, которые не успевают съехать с дороги во время движения кортежа.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на материалы журналистов программы “ Знак Оклику”.

Стиль общения охранников с киевскими водителями излишней толерантностью не отличается: из громкоговорителя раздается от “мягкого” - "Принимай вправо, урод! Вправо! Быстро!" до откровенного «Водитель е***ной тойоты, вправо принимаем!!!».

"Если не успел - зажимают автомобили сопровождения, из окон вылезают люди в погонах и бьют гаишным жезлом по окну. "Вправо, б**дь, я говорю!" Догоняет микроавтобус с маячками, из раздвижной двери на ходу высовывается боец госохраны, и наотмашь бьет по зеркалу, выламывая его в противоположную сторону", - описывает ситуацию журналист Константин Усов.

В ответ на это перед тем, как готовилась программа, Азаров в своем Facebook написал, что обязательно поручит провести "воспитательную работу с гаишниками" и попросил сообщить координаты того, кому сломали зеркало.

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