Приговор для Тимошенко людей на баррикады не поднимет?

Почти половина украинцев склоняются к мнению, что лидер БЮТ таки виновата в "газовом деле". Впрочем, более половины опрошенных не сомневаются, что это политическое преследование. Таковы результаты социсследования группы "Рейтинг".

За девять месяцев рассмотрения дела Тимошенко в суде количество согласных, что этот процесс является политическим преследованием, только растет. Сейчас с этим мнением соглашаются 54 процента респондентов из всех регионов страны. И лишь четверть опрошенных убеждены, что дело является скорее соблюдением законности.

Несмотря на то, что почти половина респондентов считают экс-премьера виновной в превышении полномочий при подписании газовых соглашений, и в том, что она действовала в личных и политических интересах, 42 процента украинцев придерживаются мнения о необходимости снятия обвинений с Тимошенко. Лишь четверть опрошенных убеждены, что приговор должен быть в виде лишения свободы.

Исследование четко отражает политическое деление страны, прокомментировал в интервью Deutsche Welle заместитель директора Института политических технологий Олег Процак. Когда «региональный» восток преимущественно поддерживает заключение Тимошенко. «Что бы власть ни говорила, на самом деле люди понимают, что в стране идет борьба между двумя политическими кланами за ту же власть, отсюда и показательная цифра, что дело является политическим преследованием (54 процента)», - говорит Процак. И добавляет, общество четко дает понять, что больше склонно к договоренностям между политическими лагерями, чем к методу уголовного преследования.

Исследование также показало, что при осуждении Юлии Тимошенко лишь 13 процентов украинцев готовы лично выйти на акции протеста, ни в коем случае этого не будут делать более 60 процентов. Даже лояльный к БЮТ запад страны не проявил особой активности в протестах в поддержку лидера (25 процентов).

«Если считать, что рейтинг Тимошенко в ходе выборов был более 45 процентов, то радикальная поддержка своего лидера в 13 процентов - это слишком мало. Власти могут спать спокойно, - говорит Процак, - с вынесением любого приговора серьезных протестов можно не ожидать. Будет мобилизация сторонников, но это далеко не протесты общества, общество отстранилось, оно подсознательно готово к таким приговорам».

Как известно, судья Печерского районного суда Киева Радион Киреев объявил перерыв по делу до 11 октября. Суд удалился в совещательную комнату для принятия приговора.

В рамках социологического исследования опрошено 2 тысячи человек в 27 областях страны.