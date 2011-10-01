Адвокат: дело Тимошенко дойдет до Европейского суда

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК убежден, что Европейский суд по правам человека отменит обвинительный приговор в случае вынесения его Печерским судом Киева.

Такое мнение он высказал сегодня в эфире радио «Свобода».

«Убежден, что если даже сейчас суд примет решение о том, чтобы осудить Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО, это дойдет до Европейского суда и этот приговор будет отменен», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

«Какие могут быть сюрпризы при вынесении решения суда относительно ТИМОШЕНКО? По моему мнению, самым большим сюрпризом будет оправдательный приговор», - отметил адвокат.

Также, по его мнению, тот факт, что судья ушел в совещательную комнату и объявил перерыв до 11 октября, свидетельствует о том, что «еще не знают, что делать с этим делом».

«Судья в совещательной комнате может принять решение о том, что недостаточно что-то исследовано и возобновить судебное следствие в судебном заседании, то есть продолжить рассмотрение дела. Судья может принять решение, в частности продолжив судебное разбирательство, затем вернуть это дело для проведения дополнительного расследования, изменив меру пресечения. То есть, мы имеем еще все же уголовный процесс в отношении экс-премьера. Но она может находиться в это время на свободе. То есть, вариантов много. При желании», - отметил А.ПЛАХОТНЮК.