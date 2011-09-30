Защита Тимошенко согласится на декриминализацию статьи

Адвокат Николай СИРЫЙ не исключает декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса, по которой выдвинуто обвинение экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал журналистам после объявления перерыва в судебном заседании, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Декриминализации статьи под один случай – это не тот способ, который мы приветствуем. Однако, учитывая то, что нужно выйти из этого позорного положения, в котором оказалась Украина в связи с данным делом, с данным незаконным преследованием, мы бы согласились и на декриминализацию", - подчеркнул Н.СИРЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 365 (пункт 3) УК Украины в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году и нанесения ущерба государству на сумму свыше 1,5 млрд. грн.

Внесенный в Верховную Раду Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)" не предусматривает изменений в пункте статьи, по которой судят экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, в частности, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключил, что в президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений будут вноситься предложения об изменениях в статье, по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО.