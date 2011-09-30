Евродепутат объяснил, почему призыв Януковича нельзя игнорировать

Призыв Президента Украины Виктора Януковича к евросообществу относительно заключения Соглашения об ассоциации и связанного с ним Соглашения об углубленной зоне свободной торговли является волей большинства украинского народа. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Европейской народной партии (EPP), вице-председатель комитета по международной торговле ЕП Павел Залевский, комментируя выступление главы Украинского государства в Варшаве.

"Президент Янукович, призывая к заключению Соглашения об ассоциации, которое включает Соглашение об углубленной зоне свободной торговли, говорит не только от своего имени или Партии регионов. Он выражает позицию подавляющего большинства украинского общества, а ее в европейских столицах - не только Варшаве, но также Берлине и Париже - нельзя игнорировать", - сказал П.Залевский, сообщает Укринформ.

Евродепутат также отметил, что президент Польши Бронислав Коморовский и председатель Совета министров РП Дональд Туск во время встреч в Варшаве с Виктором Януковичем показали, насколько стороны близки к "историческому моменту, которым является заключение Соглашения об ассоциации, которое свяжет Украину и ее будущее с Евросоюзом".

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович в четверг, 29 сентября, в Варшаве заявил, что Украина настаивает на включении в Соглашение об ассоциации пункта о перспективе членства в Европейском Союзе.