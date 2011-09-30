Киреев пошел писать приговор Тимошенко

Судья Печерского районного суда Киева судья Родион КИРЕЕВ пошел в совещательную комнату до 11 октября для вынесения приговора по делу об обвинении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам Р.КИРЕЕВ, расценивая заявление Ю.ТИМОШЕНКО о необходимости предоставления ей времени на подготовку к последнему слову в судебных прениях как отказ выступать с последним словом.

«В судебном заседании объявляется перерыв ориентировочно до 11 октября», - сказал Р.КИРЕЕВ.