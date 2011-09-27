Королевская: Мы все уже забыли о новых домах для шахтеров, о детсадах

Для развития угольных регионов необходимо начать выполнять закон о государственно-частном партнерстве, считает народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, на выездном совещании «Применение механизма государственно-частного партнерства при реформировании угольной отрасли в Украине» в городе Свердловске (Луганская обл.) она заявила, что основной проблемой угольной отрасли остается ее недофинансирование. «Угольная промышленность Украины имеет самый старый среди стран СНГ шахтный фонд: 32% шахт эксплуатируются свыше 70 лет. Возраст 64% шахт – от 30 до 50 лет. Упадок отрасли – это угроза для государства. Угольному сектору нужны инвестиции, которые государство обеспечить не сможет. Мы видим перспективу в применении закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП)», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. (Закон о государственно-частном партнерстве был разработан Н.КОРОЛЕВСКОЙ и принят Верховной Радой в октябре 2010 года - УНИАН.)

Как отметила депутат, использование государственно-частного партнерства означает, что предприятие остается в госсобственности и не приватизируется. «Государственно-частное партнерство – это легализация диалога бизнеса и власти. Диалога, позволяющего государственным активам вписываться в рыночную среду, а бизнесу – в социальную инфраструктуру», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, важный элемент ГЧП - контроль трудового коллектива, контроль профсоюзов за деятельностью директоров шахт, а также жесткий мониторинг государства за выполнением инвестором социальных обязательств. «Инвестор должен быть социально ответственным. Мы все уже забыли о новых домах для шахтеров, о новых детских садах. Полномасштабная социальная ответственность должна вернуться в жизнь Донбасса. Это возможно только путем создания системы эффективного государственного контроля над действиями частных инвесторов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Выступая перед представителями шахтерских коллективов, глава парламентского комитета подчеркнула, что целью реформ в отрасли должна быть социальная стабильность. «Угольная отрасль – это миллион человек, сотни городов и поселков. Без развития угольной отрасли, без стабильной добычи, без прихода социально-ответственного инвестора у них нет будущего. Социальная стабильность является гарантией экономической безопасности. В свою очередь, экономическая безопасность позволяет обрести энергетическую независимость. А это именно то, что сегодня крайне необходимо Украине. Иначе нас ожидает появление новых депрессивных зон, рост безработицы и преступности, переход населения за черту нищеты», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Конечно, ГЧП не сможет решить все проблемы отрасли, этот механизм имеет свои достоинства и недостатки. Но он может стать и палочкой-выручалочкой, благодаря которой в угольную отрасль придет ответственный инвестор, который обеспечит ее развитие. Однако ГЧП может стать и дубиной, которая в неумелых руках принесет вред. У нас уже есть примеры, когда на шахты приходил недобросовестный инвестор и все разрушал. Наша задача – начать работу с использованием государственно-частного партнерства в угольной отрасли, запустить пилотные проекты, использовать позитивные возможности этого механизма», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.