Могилев рассказал, как пытались «отмазать» Ландика

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК отказался дать показания по уголовному делу, возбужденному в его отношении за избиение девушки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

«Обвинения ему (Р.ЛАНДИКУ – УНИАН) уже предъявлены по этим вопросам. Он от дачи пояснений отказался, заявил о том, что он не виновен. И сказал, что показания давать не будет», - сообщил А.МОГИЛЕВ.

В то же время министр подчеркнул, что вчера суд принял решение об аресте Р.ЛАНДИКА на два месяца, в связи с тем, что «есть данные, что он пытался скрыться от следствия».

А.МОГИЛЕВ также отметил, что Р.ЛАНДИК был доставлен «обычным этапом» в Харьков, а потом был перевезен в Луганск.

«Я бы сказал, что в этом деле было очень много попыток увести его от ответственности. Попытки побыстрее, после того как он был задержан на территории Российской Федерации, доставить его в Украину из России, чтобы решить вопрос о том, чтобы он не был задержан. Предлагалась даже его срочная доставка самолетом из РФ», - отметил он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что все граждане Украины, независимо от социального положения, должны быть равны перед законом.

А.МОГИЛЕВ сообщил, что народные депутаты и высокопоставленные чиновники пытались просить сотрудников МВД о помощи в отношении своих родственников, подозреваемых в совершении преступлений. При этом министр сказал, что к нему по таким вопросам никто не обращался. «Я предупреждаю всех товарищей: если кто-то совершил правонарушение - звонить не надо», - отметил А.МОГИЛЕВ.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора по делу об избиении девушки.