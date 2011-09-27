Могилев рассказал, как пытались «отмазать» Ландика
Депутат себя виновным не считает
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК отказался дать показания по уголовному делу, возбужденному в его отношении за избиение девушки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.
«Обвинения ему (Р.ЛАНДИКУ – УНИАН) уже предъявлены по этим вопросам. Он от дачи пояснений отказался, заявил о том, что он не виновен. И сказал, что показания давать не будет», - сообщил А.МОГИЛЕВ.
В то же время министр подчеркнул, что вчера суд принял решение об аресте Р.ЛАНДИКА на два месяца, в связи с тем, что «есть данные, что он пытался скрыться от следствия».
А.МОГИЛЕВ также отметил, что Р.ЛАНДИК был доставлен «обычным этапом» в Харьков, а потом был перевезен в Луганск.
«Я бы сказал, что в этом деле было очень много попыток увести его от ответственности. Попытки побыстрее, после того как он был задержан на территории Российской Федерации, доставить его в Украину из России, чтобы решить вопрос о том, чтобы он не был задержан. Предлагалась даже его срочная доставка самолетом из РФ», - отметил он.
Вместе с тем министр подчеркнул, что все граждане Украины, независимо от социального положения, должны быть равны перед законом.
А.МОГИЛЕВ сообщил, что народные депутаты и высокопоставленные чиновники пытались просить сотрудников МВД о помощи в отношении своих родственников, подозреваемых в совершении преступлений. При этом министр сказал, что к нему по таким вопросам никто не обращался. «Я предупреждаю всех товарищей: если кто-то совершил правонарушение - звонить не надо», - отметил А.МОГИЛЕВ.
Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ.
7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).
21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.
26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора по делу об избиении девушки.