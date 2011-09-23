28 сентября в 11.00 в Украинском доме (г. Киев, ул. Крещатик, 2), состоится социальный Форум «Солидарность ради конституционных прав».

Организатор акции - «Гражданский конституционный комитет», соорганизатор - Федерация профсоюзов Украины.

В работе форума примут участие Комитет избирателей Донбасса (А. Хряков), Трудовое движение Солидарность (К. Ильченко), Ассоциация книгоиздателей (А. Афонин), Союз ветеранов разведки (А. Скипальский), активисты общественных организаций, которые предлагают альтернативные пути решения социальных проблем, вопросов защиты прав наемных работников, развития местного самоуправления, предпринимательства, свободы СМИ, вопросов собственности, реституции, межконфессионального мира и других наболевших вопросов, без которых невозможно развитие гражданского общества, а тем более реализация общегосударственных реформ и принятие Конституции.

Событие такого уровня проходит в Украине впервые. Основной лейтмотив Форума - совместная деятельность профсоюзов и общественных организаций по выработке общей платформы на пути к формированию гражданского общества, объединенного общими интересами в социальных и трудовых вопросах.

Работа Форума будет проходить на 2 этапа, на первом - состоится заседание под названием «Формирование гражданского общества в Украине - переход к активным действиям». На втором этапе состоится обсуждение и будет принята резолюция Форума. Основные докладчики: председатель Гражданского конституционного комитета Юрий Збитнев, заместитель Председателя ФПУ Григорий Осовой, советник председателя ФПУ по правовым вопросам, адвокат Анатолий Башловка, известный адвокат и правозащитник Татьяна Монтян.

Главные цели социального Форума «Солидарность ради конституционных прав»:

1) формирование единого пакета предложений и вынесение его на общенациональный круглый стол - как основу конструктивного диалога между властью и обществом;

2) обсуждение проблемы преодоления правового нигилизма власти и роста правосознания украинской политической нации;

3) предоставления правовой оценки деятельности правоохранительных органов в вопросах препятствования деятельности общественных организаций и ущемления свободы слова;

4) формирование позиций представителей гражданского общества по ключевым вопросам демократических реформ, избирательного законодательства и конституционализма.

По вопросам регистрации и участия обращаться:

Тел (044) 278 42 28, (044) 230 01 73, (067) 245 08 61

Факс (044) 27 882 14, (044) 230 01 74

E-mail: gabriel_2008@mail.ru

Политические партии и народных депутатов просят не беспокоить.