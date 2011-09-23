Томенко о двух бюджетах, власти, кризисе и Иване Франко

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что власть подготовила оптимистический бюджет для крупного бизнеса и пессимистический - для людей и местных общин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя Председателя ВР, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в парламенте.

"Сегодня мы имеем возможность анализировать два бюджета: один - оптимистический – для крупного бизнеса и власти, другой – пессимистический – для людей и местных общин", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что в оптимистическом бюджете можно увидеть радикальное увеличение расходов на власть, "которая, очевидно, не готовится к финансово-экономическому кризису, о котором говорят во всем мире".

"Анализируя этот проект бюджета, создается впечатление, что для украинской власти и крупного бизнеса кризиса нет", - отметил он.

Н.ТОМЕНКО допустил, что скоро сумма выделенных средств на содержание Государственного управления делами при Президенте дойдет до психологической планки полтора миллиарда гривен. "Это отдельное государство в Украинском государстве, которое живет безбедно и о кризисе не думает. Очевидно, власть понимает, что ее ожидают забастовки, митинги и акции протеста, а поэтому увеличивает расходы на содержание правоохранительных структур, а на Управление государственной охраны аж на 70 миллионов", - констатировал вице-спикер.

В то же время Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что в пессимистическом бюджете, написанном для простых людей, отсутствует надлежащее финансирование местных общин. Кроме того, он подчеркнул, что к бюджетному процессу, не говоря уже об оппозиции, не были привлечены ни эксперты, ни соответствующие специалисты, ни местное самоуправление.

Заместитель Председателя ВР также отметил, что бюджет предусматривает сокращение расходов на гуманитарную сферу. Н.ТОМЕНКО сообщил, что издание 54-го тома академического собрания произведений Ивана Франко год не финансируется, а Госкомтелерадио, несмотря на празднование в этом году 155-й годовщины со дня рождения поэта, вообще отказалось его поддерживать.