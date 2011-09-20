"Свобода" обещает уничтожить излишние приветствия московскому патриарху

Областная организация ВО «Свобода», в случае бездеятельности властей, обещает уничтожить бил-борды «Буковина встречает своего патриарха», размещенные в Черновцах и на окраинах областного центра к возможному приезду в область главы Русской православной церкви патриарха КИРИЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, черновицкие «свободовцы» официально обратились к председателю Черновицкой облгосадминистрации Михаилу ПАПИЕВУ, в прокуратуру области и к руководителям соответствующих служб, которые отвечают за смысловую часть внешней рекламы на территории области, с требованием «безотлагательно принять меры для снятия бил-бордов с провокационными надписями «Буковина встречает своего патриарха», которые распространили неизвестные заказчики».

«Напомним, что Украина - независимое и суверенное государство, и Буковина неотъемлемая часть Украины, а не остров Российского государства, православной церкви, которую возглавляет патриарх РПЦ КИРИЛЛ. Те, кто позволяет себе размещать на бил-бордах неправдивую, провокационную и с проявлением неполноценности информацию, должны быть привлечены к предусмотренной Конституцией Украину и законами Украины ответственности, а бил-борды с такой информацией безотлагательно сняты», - говорится в заявлении Черновицкой облорганизации ВО «Свобода».

В «Свободе» также отмечают, что подобная информация может быть расценена буковинцами как «проявление неуважения к другим религиозным конфессиям, представленным в области», поскольку «Украинская православная церковь Московского патриархата насчитывает только 1/3 зарегистрированных религиозных организаций на Буковине».

«Таким образом, - говорится в заявлении Черновицкой ВО «Свобода», - формулировка «своего патриарха» не отвечает действительности и нарушает права верующих других религиозных деноминаций и Закон Украины «О свободе слова и религиозных организациях».

Заявители убеждены, если сторонники главы Русской православной церкви имеют желание распространить информацию о его визите на Буковину, то это «можно было бы сделать без провокационных лозунгов и с четкой формулировкой соответствующего сана духовного лица соседнего государства и цели приезда в Украину и на Буковину».

«Если в течение нескольких дней, до 25 сентября, областная власть не решит этот вопрос, Черновицкая областная организация ВО «Свобода» сделает все возможное, чтобы указанные бил-борды были сняты, а виновные привлечены к ответственности», - подчеркивается в заявлении ЧОО ВО «Свобода».