Украинский культурный центр в Израиле открылся светангами Москвитиной

Выставка работ художницы Галины МОСКВИТИНОЙ представляла Украину на открытии культурного центра Украины в Израиле 19 сентября (Тель-Авив). Как сообщили УНИАН в пресс-службе художницы, этой выставкой она начала мировое турне с коллекцией живописи «Кодекс Света».

Посол Украины в Израиле Геннадий НАДОЛЕНКО отметил значимость того, что выставка стартовала на Святой Земле, в Израиле. «Я искренне надеюсь, что картины Г.МОСКВИТИНОЙ понравятся многим ценителям современного искусства», - сказал он.

После Израиля выставка «Кодекс Света» посетит Италию (Милан), Великобританию (Лондон), Украину (Киев), США (Нью-Йорк) и другие страны. Организацией мирового турне занимается частный фонд PrivateFoundation «Arcaneart».

«В 90-х годах, - говорится в справке пресс-службы, - Г.МОСКВИТИНА начала работать как график и иллюстратор. В расцвете своей карьеры внезапно исчезла с арт-сцены. Теперь известно, что около 15 лет она провела на Востоке, в монастырях Китая и ашрамах Индии. Теперь Г.МОСКВИТИНА, по ее словам, работает в жанре «латернативного реализма» и именует свои живописные полотна – светанги (от «свет» и «якорь»).