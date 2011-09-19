Янукович полетел в Америку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки (г. Нью-Йорк) для участия в мероприятиях 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент выступит на пленарном заседании 66-й сессии Генассамблеи ООН в рамках общих дебатов, а также на двух специализированных заседаниях Генассамблеи высокого уровня – по вопросам ядерной безопасности и защищенности и по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

Кроме мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи ООН, Президент Украины примет участие в отдельном Заседании высокого уровня по Ливии (2-я встреча группы «Друзья новой Ливии»).

В.ЯНУКОВИЧ также примет участие в церемонии инаугурации инициативы Президента США Барака ОБАМЫ и Президента Бразилии Дилмы РУССЕФФ «Партнерство «Открытое правительство».

Во время рабочего визита Президент Украины, кроме того, проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств иностранных стран и руководителями международных организаций.