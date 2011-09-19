Литвин: Мы наделали глупостей…

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявляет, что нынешние оппозиционеры, когда были при власти, также отменяли социальные льготы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после выступления лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Ивана Кириленко, который обвинил большинство в том, что она прошлой пленарной недели упразднила ряд льгот для социально незащищенных слоев населения, в том числе чернобыльцев.

В.Литвин отметил, что «рекордной» была остановка социальных льгот при принятии госбюджета на 2008 год. «Остановили, как вы знаете, 102 позиции социальных законов ценой 105 млрд.», - сказал он.

При этом спикер добавил, что после решения Конституционного Суда о неконституционности таких действий через несколько дней «Кабинет министров Украины постановлением №530 подтверждает действие ликвидированных КС положений о прекращении и ликвидации социальных выплат, а в июне во ВР при присутствии тогдашнего Президента Украины (Виктора ЮЩЕНКО – УНИАН) 156 и 72 голосами принимают закон об остановке этих льгот».

В.Литвин отметил, что ответственность за отмену льгот несут все народные депутаты. Он отметил, что дал поручение, чтобы с 2000 года выписать, каким образом происходили голосования за отмену льгот и кто как голосовал.

«Возможно, мы будем тогда принимать законы, которые реально выполняемые, а не будем пытаться устроить ярмарку подарков для людей перед выборами», - отметил спикер.

«А затем крики, обвинения, потому что тогда, когда при власти - выходят из государственных позиций, а когда власти нет - говорят об интересах народа. Давайте будем постоянно ответственными. Мы наделали глупостей, и давайте будем их исправлять, но спокойно, взвешенно, найдя решение компромиссное», - подчеркнул В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О гарантиях государства из выполнения судебных решений". Данным законопроектом отменяется ряд льгот для разных категорий граждан.