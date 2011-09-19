Луценко не понравилось, как его просили сдать кровь

Защита бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО просит суд изменить ему меру пресечения, освободив из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством защитники экс-министра обратились к председательствующему в судебном рассмотрении уголовного дела Ю.ЛУЦЕНКО Сергею ВОВКУ.

Они мотивировали свое ходатайство плохим состоянием здоровья подсудимого, наличием у него большого количества тяжелых заболеваний и необходимостью лечения.

В то же время представители государственного обвинения не поддержали ходатайство об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи. В частности, представитель Генеральной прокуратуры Антон ЗИНЧЕНКО заявил, что «утверждения защиты голословны», и врачи не сделали категорических заключений относительно состояния здоровья экс-министра. А.ЗИНЧЕНКО отметил, что медицинское обследование Ю.ЛУЦЕНКО не закончено, а в прокуратуру никакие документы о состоянии здоровья и ходатайство об изменении меры пресечения не поступали.

В свою очередь сам Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что состояние его здоровья тяжелое, однако добавил, что «мне не нужно, чтобы мой диагноз обсуждали по телевидению».

Также он отметил, что в СИЗО к нему приходили представители Министерства здравоохранения с целью проведения медицинского обследования и, в частности, для взятия на анализ крови. Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что у него вызвало подозрение то, что они неоднократно просили его сдать кровь, но без должным образом оформленных юридических документов. «Я думаю, что эта комиссия назначена Генпрокуратурой… избавьте меня от морального насилия прокуратуры, которая на черное говорит белое, а на истязания - нормальные условия», - отметил бывший министр.

Кроме того, жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина также попросила суд изменить мужу меру пресечения.

После часа заслушивания ходатайства относительно изменения меры пресечения Ю.ЛУЦЕНКО суд удалился в совещательную комнату обсудить и принять решение по этому вопросу.

Как сообщалось, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года находится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него обнаружен цирроз печени.

Печерский районный суд Киева 13 сентября дал разрешение на дообследование бывшего министра за пределами СИЗО.

Экс-министра 15 сентября вывозили из СИЗО в Киевский городской диагностический центр для проведения специалистами Министерства здравоохранения Украины коллегиального дообследования состояния его здоровья. Сейчас состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медицинскими работниками определяется как удовлетворительное, информировали в пенитенциарной службе. Он продолжает находиться под надзором медперсонала Киевского СИЗО.