Волга в СИЗО понял, что преступники «порядочнее отдельных политиков»

Бывший председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василий ВОЛГА заявляет, что ему предлагали написать чисосердечное признание в обмен на условный срок.

Об этом он сказал в письменном интервью газете “Коммерсант-Украина” (№ 146 от 16 сентября).

“Мне поступало единственное предложение - чистосердечное признание в обмен на условный срок. Скорее это было не предложение, а упрашивание. Упрашивали меня два часа и дали сутки подумать. Даже не знаю, как бы корректнее описать мой отказ. Ну, те, кто меня знает, смогут себе представить, как это было”, - сказал он.

В.ВОЛГА рассказал, что сначала его содержали в следственном изоляторе СБУ. “Там порядок, чистота, хорошая кухня и медицинское обслуживание. Следователи все время пугали меня переводом в Лукьяновское СИЗО. Когда я им в доходчивой форме объяснил, что я думаю по поводу их просьб написать явку с повинной, меня тут же перевели к "деду Лукьяну", - сказал он.

По словам В.ВОЛГИ, камера, в которой его содержат, называется тройник. В камере трое нар, умывальник, импровизированный стол, туалет - дырка в полу, отгороженная от остального пространства камеры метровой перегородкой. Площадь камеры – около 10 метров. “Питание, скажем так, сносное. Сидят со мной непростые парни. Оба - за совершение особо тяжких преступлений. Но скажу вам честно, они чище и порядочнее многих из тех, с кем мне приходилось сталкиваться, занимаясь политикой”, - отметил В.ВОЛГА.

По словам экс-главы Госфинуслуг, время в СИЗО течет легко и очень быстро - чтение, шахматы, прогулки, работа с документами, законами, материалами допросов, чай и очень интересные разговоры. “Разговоры обо всем: от политики до религии, о человеческой природе и о смыслах. Здесь, если на вас было много наносного, шелухи - все это быстро облетает. Остается сущность. Души у людей здесь оголяются. Отношение персонала СИЗО уважительное. Флотский порядок состоит в следующем: график дежурств по камере, периодичность уборки, готовки и стирки, система дезинфекции туалета и проветривания камеры”, - сказал он.

Как подчеркнул В.ВОЛГА, он уверен, что его оправдают. “Более того, верю, что дело против меня должны закрыть, не направляя в суд, в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления. К тому же я уже успел ознакомиться с материалами оперативной разработки. Все эти материалы (подчеркиваю - все!) не только доказывают отсутствие в моих действиях каких-либо признаков состава преступления, они еще и показывают, что мои действия были направлены исключительно на защиту интересов граждан - потребителей финансовых услуг, интересов государства и пресечение преступной деятельности кредитных союзов, страховых компаний и разного рода финансовых пирамид”, - сказал он.

Справка УНИАН. В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде удержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.

12 сентября стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ еще одно уголовное дело. Установлено, что В.ВОЛГА в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы на должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины).