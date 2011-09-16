У Тимошенко открестились от призывов к ЕС не давать Украине ассоциацию

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее соратники не призвали Европейский Союз не давать Украине ассоциацию.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Григорий Немыря в эфире 5 канала, комментируя информацию о том, что такие призывы звучали из уст оппозиции.

"Это комментарий одного из журналистов, который пересказывает слухи. Никто не может привести ни одной цитаты, ни Юлии Тимошенко, ни моей, где мы призываем отказаться от подписания этого соглашения", - заявил политик.

"Наша политическая сила, Юлия Тимошенко, я, мои коллеги в парламенте с БЮТ, мы последовательно отстаиваем и призываем к успешному завершению этих переговоров", - добавил он.

По словам Немыри, для того, чтобы эти переговоры завершились "необходимо успешно согласовать те разногласия, которые еще остаются между переговорщиками".

"Мы надеемся, что в ближайшее время они будут согласованы, для того чтобы выйти на этап парафирования", - отметил депутат.

"Второе условие, для того чтобы был успех, необходимо устранить препятствия, которые возникли за последние несколько месяцев. Речь идет о политически мотивированных процессах против лидеров украинской оппозиции, нарушении стандартов демократии, прав человека, верховенства права в Украине, которые не позволяют надеяться на успешное продвижение вперед", - уточнил БЮТовец.

Украинская правда