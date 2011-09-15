Эксперты: переговоры с ЕС осложнены арестом Тимошенко

Украинские эксперты считают, что динамика переговоров между Украиной и Евросоюзом дает повод для оптимизма, несмотря на осложнения, возникшие после ареста лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение они высказали в комментариях агентству персонального и стратегического консалтинга “Berta Communications”, оценивая состояние переговорного процесса с ЕС, а также шансы подписания соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли в этом году.

Так, директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications" Тарас БЕРЕЗОВЕЦ считает, что динамика переговоров между Украиной и Евросоюзом дает повод для оптимизма. По мнению эксперта, соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли будет заключено по графику, то есть в декабре текущего года. В пользу такого вывода свидетельствует положительная резолюция четырех из пяти профильных комиссий Европарламента. Несмотря на очевидные оговорки относительно дел против оппозиции со стороны отдельных государств ЕС, считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ, процесс парафирования соглашения необратим.

Политический эксперт также отметил работу переговорщиков с украинской стороны - первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА и министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО, которые «сделали малозаметную, но, по сути, титаническую работу - согласовали за год те проблемные моменты сделки, которые годами казались неподъемными их предшественникам».

«В этой связи информационная атака на К.ГРИЩЕНКО вполне понятна - многим и в Украине, и за рубежом не нравится эффективный стиль власти, который дал результат. Полагаю, что гипотетический вопрос отставки министра К.ГРИЩЕНКО не актуален, это искусственный вопрос, который был инспирирован недоброжелателями европейского курса Украины. Этот министр полностью соответствует своей должности и задаче проведения курса на сближение с Европой», - заявил эксперт.

Научный директор Школы политической аналитики при «НаУКМА» Алексей ГАРАНЬ высказал мнение, что задача подписания соглашения об ассоциации с ЕС практически решена, однако на ее ход может повлиять суд над Юлией ТИМОШЕНКО. У украинского руководства есть возможности выйти из этой ситуации, считает эксперт: «Власть должна сделать шаг назад, но для этого должна быть политическая воля».

По мнению А.ГАРАНЯ, «мы должны помнить также о том, что и Россия, и пророссийские лоббисты сделают все для того, чтобы сорвать подписание соглашения Украина-ЕС. При этом политолог выразил мнение, что «тот, кто посоветовал Виктору ЯНУКОВИЧУ арестовать Юлию ТИМОШЕНКО, фактически работал на интересы России».

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО тоже считает, что МИД делает все возможное на евроинтеграционном направлении, однако процесс сближения с ЕС усложнил арест Ю.ТИМОШЕНКО. «Судебное дело над Ю.ТИМОШЕНКО почти не влияло на ход переговоров, а вот арест существенно повлиял и создал серьезные политические осложнения. Причем они могут повлиять не столько на улучшение переговоров, сколько на то – как и когда будет осуществлено подписание соглашения, либо на сам процесс ратификации», - считает эксперт.

Социолог компании «R&B Group» Евгений КОПАТЬКО считает, что в переговорном процессе Украина-ЕС сегодня больше вопросов, чем ответов. По мнению эксперта, в то время как Украина выполняет все политические требования ЕС, Европа применяет политику двойных стандартов, выдвигая новые условия.

В то же время, отмечает Е.КОПАТЬКО, на повестке дня – еще больше вопросов в отношениях Украины и Российской Федерации. «Россию не устраивают европейские стремления Украины, поэтому нашей стране еще предстоит предпринять ряд шагов в сторону нормализации отношений с Москвой», - заявил эксперт.

Директор «Агентства моделирования ситуаций» Виталий БАЛА отметил роль Министерства иностранных дел Украины в приближении подписания соглашения с ЕС. «С помощью эффективной работы Министерства иностранных дел, и в частности, лично министра К.ГРИЩЕНКО, учитывая его большой опыт, как одного из лучших дипломатов страны, считаю, что до конца года соглашение должны подписать», - отметил эксперт.