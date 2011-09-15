Янукович грозится, что Азаров ответит за срыв его поручения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возмущен срывом выполнения его поручения о размежевании земель государственной и коммунальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая сегодня на заседании Совета регионов в Киеве.

Он напомнил, что еще год назад поручил правительству вместе с руководителями областных государственных администраций до июня 2012 года завершить работу по размежеванию земель государственной и коммунальной собственности.

В результате, по словам Президента, размежевано менее 2% таких земель, в частности, не размежевано ни одного гектара в значительном количестве областей Украины.

«За это нужно будет отвечать в ближайшее время. Из-за того, что не были предусмотрены средства в местных и государственном бюджетах, сорвано выполнение этого поручения, Николай Янович (АЗАРОВ – премьер-министр Украины – УНИАН). Это, как говорят, небольшой привет от меня всем: финансистам, земельщикам и другим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к участникам заседания.