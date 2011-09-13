Герман о поручении Януковича: Мы должны выше этого стоять

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН советует доброжелательно относиться к русскоязычным украинским чиновникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос об исполнении чиновниками поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА выучить украинский язык.

"Мы должны выше этого стоять. Будем к людям доброжелательны и исходить не из того, на каком языке они это сказали, а что они сделали. Если они делают вред на украинском языке, то это не меньший грех, чем они делали бы вред на русском языке. Я бы здесь не обостряла. Я бы была здесь мудрее и я бы смотрела на эту проблему с высоты европейской интеграции", - сказала А.ГЕРМАН.

Советник Президента убеждена, что незнание украинского языка не должно наказываться. "Есть люди, которым тяжело это дается. И не только украинский, им и другие языки тяжело даются. Нужно сделать скидку на это. Нужно к этому доброжелательнее относиться. Мне кажется, если ты делаешь что-то хорошо для Украины, то не имеет значения, на каком языке ты это делаешь. И таков наш подход. Доброжелательный. Со временем все встанет на свои места. Но не будем агрессивными, потому что агрессивность - это советская черта", - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН подчеркнула, что все заседания и совещания в Кабинете министров Украины проходят на украинском языке. "Все заседания, на которых я бываю, все русскоязычные чиновники говорили на украинском языке. Я почти не припоминаю... На заседании Комитета по экономическим реформам КЛЮЕВ (первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ - УНИАН) выступал на прекрасном украинском языке. Уже стал неплохо говорить по-украински и Борис КОЛЕСНИКОВ (вице-премьер - УНИАН), чему я очень рада", - сказала советник Президента.