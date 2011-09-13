Чорновил думает, что группа Рыбакова имеет решающее влияние в парламенте

Фракция «Реформи заради майбутнього» имеет решающее влияние в парламенте. Такое мнение высказал народный депутат Украины, член фракции «Реформы во имя будущего» Тарас ЧОРНОВИЛ во время своего чата на сайте «Главред».

«То, что остановлена тотально приватизация стратегических объектов, пересмотрены некоторые нюансы налогового законодательства, остановлена и направлена на углубленную доработку земельная реформа - в этом значительная заслуга нашей фракции», - заявил депутат.

«Надавить политически, аргументировать с парламентской трибуны и отстоять свое мнение - это вариант достаточно эффективен», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ, говоря о методах работы фракции в парламенте.

Говоря о видении во фракции путей проведения реформ в стране, депутат отметил, что «есть список необходимых реформ, есть сотрудничество с экспертными группами, которые вместе с нашими депутатами уже наработали адекватные тексты законопроектов».

Т.ЧОРНОВИЛ также подчеркнул, что «самоуверенность правительства в последнее время привела к тому, что депутатские проекты (реформ) вообще не рассматривались. Однако после десятков наступлений на грабли, кажется, их спесь начинает спадать».

«Надеюсь, что в ряде реформ, особенно в земельной, наши предложения будут учтены», - заметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Депутат при этом заметил, что «жесткая, непримиримая оппозиция стране нужна, но более действенной может стать оппозиция конструктивная. Вот наша депутатская фракция, хотя и поддерживает большинство реформ от власти, но в коалицию не вступила».

При этом Т.ЧОРНОВИЛ напомнил о выступлении члена фракции «Реформы во имя будущего» Ивана ПЛЮЩА во время открытия девятой сессии Верховной Рады. По убеждению депутата, «этим выступлением И.ПЛЮЩ больше достучался до Виктора ЯНУКОВИЧа, чем вся оппозиция вместе взятая. И несколько его ключевых положений, кажется, в ближайшее время найдут свое воплощение».