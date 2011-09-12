Огрызко: В газовом конфликте с Россией Януковичу может помочь Тимошенко

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО полагает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО может оказать Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ серьезную помощь в расторжении газовых контрактов с Россией в судебном порядке.

Об этом В.ОГРЫЗКО завил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Вопрос в том, было ли соглашение подписано при взаимном понимании и взаимной выгоде сторон. Я более чем уверен в том, что Украина подписала это соглашение под давлением. А если это так, то международное право считает такой договор недействительным. Здесь должна быть позиция самой Юлии ТИМОШЕНКО. Она могла бы быть тем лицом, которое может заявить об этом, если это действительно было так. А остальное – это факты, которые сравнивают ситуацию (условия газовых контрактов) в Украине с Германией, Польшей, Италией. И если мы видим, что условия подписанные явно хуже, чем у других партнеров, то для объективного судьи это станет сигналом, что не все было так просто", - сказал В.ОГРЫЗКО.

В то же время он отметил, что в данном случае важно и само желание Ю.ТИМОШЕНКО давать показания, поскольку тогда "развеется легенда о спасении Европы и довольной Москве".

Экс-глава Министерства иностранных дел также заявил, что при отстаивании государственных интересов власть и оппозиция обязаны действовать сообща. "Оппозиция должна, если это государственные интересы, подставить плечо", - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также отметил, что Украине следует начать выполнение взятых на себя в 2008 году Брюссельским меморандумом обязательств. "В 2008 году в Брюсселе было подписано очень неплохое соглашение между Украиной и Европейским Союзом – Брюссельский меморандум, где четко и ясно было прописано, что и как нам нужно сделать, чтобы как можно быстрее прийти к ЕС в газовой сфере. К сожалению, с зимы 2008 по зиму 2009 года и после этого ничего не было сделано. И только сейчас мы как государство подходим к тому, что нужно выполнять свои обязательства, которые на самом деле очень выгодны", - отметил бывший министр.

"Если мы объединимся с ЕС в части отстаивания своих энергетических интересов, то это будет единственный шанс выпутаться из этой газовой удавки", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с июня в Украине Печерский районный суд Киева слушает уголовное дело об обвинении бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Справка УНИАН. Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров по этому вопросу.

Российская сторона сообщила, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.