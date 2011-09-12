Гриценко: В команде Януковича слово «лидер» пишут с большой буквы

Команда Виктора ЯНУКОВИЧА «больше 20 секунд возражать ему не может», поэтому, «если бы он захотел, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО завтра вышли, они бы вышли». Такое мнение в прямом эфире радио «Свобода» высказал народный депутат Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что нынешнему Президенту Украины оппозиция не нужна. Во времена Леонида КУЧМЫ за парламентской оппозицией было закреплено несколько комитетов. При В.ЯНУКОВИЧЕ даже слово «оппозиция» исчезло из регламента.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что «первые номера двух крупнейших оппозиционных партий по решению В.ЯНУКОВИЧА посажены за решетку».

«Я знаю Виктора Федоровича, работал с ним в правительстве. Я знаю, что его команда больше 20 секунд возражать ему не может, и они слово «лидер» пишут с большой буквы. Поэтому, если бы он захотел, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО завтра вышли, они бы вышли», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Впрочем, он считает, что такие действия со стороны Президента консолидируют оппозицию. Так же, как сдача национальных интересов, давление на оппозицию и общество.

«Посмотрите, даже пенсионерку сажают за решетку за то, что она там ленту перерезала ЯНУКОВИЧА! При СССР не сажали пенсионеров за такие вещи! То есть они переходят границу. И когда переходят эту границу, оппозиция встает рядом», - отметил депутат.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что на митингах лидеры оппозиционных сил стоят рядом, отбрасывая все второстепенное. Он убежден, что остановить бульдозерную власть можно лишь консолидированной оппозицией, прессой и обществом, которое знает права и умеет их защищать, а не ждать, что кто-то защитит.

«Власть не заинтересована в том, чтобы оппозиция объединилась, потому что тогда власть не то что второй срок, она первый не добудет. Это же уже очевидно. Нет шансов у В.ЯНУКОВИЧА при такой политике пойти на второй срок. Я ему сейчас это говорю публично. Пусть он услышит. Ему добыть бы спокойно первый срок», - заявил А.ГРИЦЕНКО.